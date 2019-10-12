В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий

12.10.2019 14:31

Вчера во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал электрослесарь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 11 октября 2019 года, во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» была оказана медицинская помощь электрослесарю1990 года рождения.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение г. Тореза.