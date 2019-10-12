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Архив - Донецкая область

В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий

12.10.2019 14:31
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В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий

Вчера во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал электрослесарь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 11 октября 2019 года, во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» была оказана медицинская помощь электрослесарю1990 года рождения.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение г. Тореза.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Торез, Шахтерск, шахта, пострадавший, больница
 
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