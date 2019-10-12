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Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

12.10.2019 16:51
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«Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

Оккупационные «власти ДНР», проводящие на временно оккупированных территориях Донецкой области «перепись», запрещают «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В здании школы в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) пять женщин, проводивших опрос населения, сообщили, что получили указания не разговаривать с наблюдателями».



Теги: Донбасс, запрет, разговор, перепись населения, ОБСЕ, ДНР
 
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