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Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки
О пропаже местных жителей дончане сообщают в переписках в соцсетях. Они констатируют, что исчезают не только пожилые, но и достаточно молодые жители Донецка. Они просто не доезжают или не доходят домой.
Так, за последние дни в Донецке жители города сообщили сразу о нескольких случаях исчезновения людей. Среди пропавших был и несовершеннолетний, учащийся колледжа ДППК Егор Скрыльник, сообщает Диалог.UA. Юноша пропал в минувшую пятницу, 4 октября. Егор сел в автобус № 42 в сторону дома (Петровский р-н, - ред.), но до дома так и не доехал. На момент пропажи он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, голубую кофту и кроссовки зеленого цвета.
Правда, позже выяснилось, что парень жив. По некоторым данным, он "загулял", и в комментариях сообщили, что студент якобы нашелся. В тоже время по другой информации, парня разыскивают до сих пор. В донецком паблике сообщили, что это уже не первый случай, когда подросток пропадает. Дончане констатируют, что за последний год данная тенденция принимает печальные обороты. "Почему так много людей начали пропадать? Чуть ли не каждый день вижу объявление. Найдитесь пожалуйста все", - пишет одна из участниц обсуждений. В начале октября в Донецке исчезла и Анна Хромова. Ей 85 лет. Женщина 2 октября вышла из дома в Пролетарском районе Донецка, села в трамвай номер 15 на остановке Ольминского, поехала в сторону шахты 12/18. Домой она не вернулась.
На момент пропажи бабушка была одета в осеннюю куртку красно-коричневого цвета, на голове синий платок. На ней была черная юбка, осенние черные туфли на танкетке, в руках пакет красного цвета. Из переписки в соцсети стало известно, что на данный момент ее так и не нашли, к поискам родные пропавшей также подключили местных волонтеров. Кроме того, дончане рассказали и об исчезновении Василия Шпильченко, 1958 года рождения. Он пропала вечером 3 октября. Сообщалось, что мог находиться в районе Мотеля. Заявление в "полиции" Донецка приняли через несколько дней после пропажи мужчины. История закончилась благополучно, мужчина нашелся. Правда, подробностей о том, что с ним случилось, в соцсетях сегодня, 11 октября, не сообщили.
Теги: Донецк, Донбасс, подростки, старики
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