Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе

13.10.2019 07:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе

Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе. 12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, враг обстрелял населенный пункт Водяное из миномета, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 17 обстрелов:

шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;
дважды неподалеку Тарамчука – со станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Пищевика и Широкино – со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов:

дважды вблизи Новолуганскоко – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Майорского и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один – боевую травму", – сообщили в ООС.

С начала текущих суток боевики два раза атаковали позиции ВСУ: неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Золотое, Минские соглашения, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх