Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"

13.10.2019 13:10

Украинский блогер, офицер ВСУ Анатолий Кравчук в саркастичной манере прокомментировал резонансное задержание главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Москве.

Весть о задержании главаря "ДНР" Дениса Пушилина облетела сегодня Сеть с неимоверной скоростью. И тут же вслед этой вести, для кого-то благой, а для кого-то не очень, понеслись предположения, комментарии и домыслы. Свой комментарий в obozrevatel оставил и Анатолий Кравчук, сообщает Диалог.UA.

Среди версий причин задержания Пушилина, пожалуй, можно выделить три. Первая: Москва проводит "зачистку" Донбасса перед тем, как вернуть его Украине. Вторая: Кремлю надоел Пушилин, и он нашел ему замену. Третья версия, и, пожалуй, самая правдоподобная, хоть и не исключающая первых двух: Пушилин проворовался. Причем очень сильно. Поговаривают о том, что "ДНР" по его руководством задолжала "Газпрому" миллиард долларов. А "Газпром", он хоть и российская структура,однако до мозга костей прагматичная, а потому патриотизм и всякая там солидарность с борющимися "народами Донбасса" для него вторична. Собственно, эту версию и обыграл Анатолий Кравчук в своем блоге. "В Москве арестовали Дениску Пушилина. Как оказалось, этот тайный поклонник Бендеры и настоящий патриот Украины, нанес врагу экономический ущерб такого размера, что им теперь и санкций не надо. Думаю, их экономика уже фактически рухнула, просто они этого еще не увидели и все это исключительно благодаря простому донбасскому мальчику Пушилину, которым даже бывалый следственный комитет России искренне восхитился и даже хоть в чем-то, начал подражать. Речь идет о деньгах, которые Пушилин в "лице" некой фиктивной фирмы, как ДНР, задолжал "Газпрому" за газ, а это ни много ни мало, а 1 млрд. долларов США. Так, именно США, а не, как вы могли себе подумать - 1 млрд. долларов ДНР. Ага, фигушки вам, оккупанты подлючие. "Потому, если уж вредить ,то по-крупному, так нас учили в школе СБУ", - говорил потом на допросах в застенках ФСБ Пушилин. "Это вам за Иловайск!" - громко, с явным западенским акцентом, выкрикнул Пушилин при задержании его ФСБешниками в Москве, куда он поехал чтобы заложить взрывчатку под башню Кремля. "Слава Украине!" - услышали москвичи уже его подавленный крик из закрытого воронка...", - написал блогер.