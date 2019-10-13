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«Кто не был в оккупации — не поймет, как нам это душу греет»: в донецкое небо запущен флаг Украины

13.10.2019 16:14
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«Кто не был в оккупации — не поймет, как нам это душу греет»: в донецкое небо запущен флаг Украины

Сегодня украинские патриоты запустили в небо флаг Украины огромного размера. Об этом пишут жители ОРДО в соцсетях.
Сообщается, что флаг и воздушние шары желтого и голубого цветов, которые его несли по воздуху, хорошо были заметны в небе над неподконтрольным правительству Украины Донецком, пишет ДонПресс.
«Полетів наш прапор! Донецьк, зустрічай вітання до Дня Святої Покрови та захисника України!»,
«Над кругом Петровки в 12.00 летал украинский флаг. Улетел в сторону центра. Мы тоже видели на площади Свободы»,
«Видели)))))…мне таксисты отзвонились и сказали, что летит *укропский* флаг… спрашиваю: и что не сбивают… нет, ОБСЕ стоит))))»,
«Эх, кто не был в оккупации не поймет, как там такое зрелище душу греет. Вот просто до слез. Буквально»,
«Дивовижно!!! Ви створюєте настрій і підтримуєте мотивацію боротись!»,
«До Краснодона жаль не долетит, а так бы хотелось…»,
«Знаем, чья работа. Спасибо друзьям. Ничего. Скоро украинский флаг не только летать будет. Вернется на свое место».



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг, небо
 
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