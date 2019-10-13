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ОБСЄ побачила в ОРДЛО готовність до розведення, хоча обстріли почастішали
Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах н.п. Петрівське і Золоте, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Depo.ua.
За даними спостерігачів, з боку бойовиків було зафіксовано сигнальні ракети, які позначають готовність збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.
"11 жовтня о 12:00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення", - повідомили в СММ.
Аналогічні дії бойовиків в СММ ОБСЄ зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петровського.
"Оскільки у відповідь жодних дій не було, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися", - йдеться у звіті.
При цьому місія констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області і більше вибухів (близько 150), у порівнянні з попереднім звітним періодом.
"Більшість порушень режиму "тиші" зафіксовано в районах н.п.Широкино, на південь і південний схід від н.п.Светлодарск, а також на південь і захід від Донецької фільтраційної станції", - зазначають в СММ ОБСЄ.
Також спостерігачі заявляють про озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у підконтрольних уряду районах Донецької області, а також в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.
"Місія зафіксувала 69 одиниць озброєння, розміщених у порушення ліній відведення. Також зафіксовано 103 одиниці озброєння, розміщені за лініями відводу, але за межами місць зберігання у підконтрольних уряду районах Донецької області, а також непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей", - повідомили у місії.
Теги: Донбасс, разведение, ОБСЕ, обстрелы, ОРДЛО
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