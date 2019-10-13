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Архив - Донецкая область

«Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка

13.10.2019 11:08
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«Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка

В социальной сети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что местное население, как и в самом начале боевых действий, активно покидает «республику».

Особенно уезжают те, кто уже получил российский паспорт:

«Гляжу я, а народ который по шустрее, по моложе и потрудоспособнее, получив паспорта РФ потихоньку съезжают из славной ЛНР в Россию оставляя здесь дома и квартиры. Да многие и без российских паспортов уезжают Тоска у нас флешмобная и больше ничего», передает donpress.

Один из пользователей подтвердил информацию, добавив, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив, в городах остаются одни пенсионеры:

«Все так. Тоже заметила, что началась вторая волна выезда с Донецка. Первая была в начале войны. Теперь опять (((Молодежи мало. Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Вокруг пенсионеры, жалко их. Транспорт ходит плохо, некому работать за мизерную зарплату. Тоска…»

В комментарии к посту пользователи отмечают, что если в начале войны люди ехали на какой-то недолгий срок, то сейчас уезжают из дома навсегда:

«В начале уезжали на время, а сейчас навсегда»

«Так и есть, валят, валят и не только молодежь…»

«Для этого и была задумана затея с паспортами».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, пенсионер, паспорт, молодежь, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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