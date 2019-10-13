- Под Мариуполем мужчина убил родителей молотком13:57
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"13:10
- Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие12:52
- В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди11:49
- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения10:11
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
«Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка
В социальной сети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что местное население, как и в самом начале боевых действий, активно покидает «республику».
Особенно уезжают те, кто уже получил российский паспорт:
«Гляжу я, а народ который по шустрее, по моложе и потрудоспособнее, получив паспорта РФ потихоньку съезжают из славной ЛНР в Россию оставляя здесь дома и квартиры. Да многие и без российских паспортов уезжают Тоска у нас флешмобная и больше ничего», передает donpress.
Один из пользователей подтвердил информацию, добавив, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив, в городах остаются одни пенсионеры:
«Все так. Тоже заметила, что началась вторая волна выезда с Донецка. Первая была в начале войны. Теперь опять (((Молодежи мало. Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Вокруг пенсионеры, жалко их. Транспорт ходит плохо, некому работать за мизерную зарплату. Тоска…»
В комментарии к посту пользователи отмечают, что если в начале войны люди ехали на какой-то недолгий срок, то сейчас уезжают из дома навсегда:
«В начале уезжали на время, а сейчас навсегда»
«Так и есть, валят, валят и не только молодежь…»
«Для этого и была задумана затея с паспортами».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, пенсионер, паспорт, молодежь, ДНР, ЛНР, соцсети
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- "Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер
- Под Мариуполем мужчина убил родителей молотком13:57
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"13:10
- Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие12:52
- В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди11:49
- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения10:11
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В НБУ предупредили Зеленского о Коломойском: "Это красная линия, опасность огромная"14:16
- Под Мариуполем мужчина убил родителей молотком13:57
- Особенные отношения: эти пары знаков Зодиака объединяет нечто большее, чем любовь 13:32
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"13:10
- Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие12:52
- "С того света достал", - Захарова разозлилась из-за "черного списка" СБУ12:31
- Появились фото и рассказ об украинке, погибшей в жуткой резне в Финляндии12:11
- В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди11:49
- В перспективе у Весов карьерный рост: гороскоп на 13 октября11:32
- «Перспектив никаких»: в соцсети сообщили о второй волне выезда людей из Донецка11:08
- Особенные отношения: эти пары знаков Зодиака объединяет нечто большее, чем любовь 13:32
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение