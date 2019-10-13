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Под Мариуполем мужчина убил родителей молотком
Под Мариуполем 37-летний мужчина жестоко убил своих родителей. Об этом сообщает Центральный отдел полиции.
11 октября, к правоохранителям обратился житель Мангушского района, который сообщил, что совершил плохой поступок, но не смог объяснить, какой именно. Как оказалось, во время ссоры мужчина убил своих родителей.
«Предварительно установлено, что между сыном и его родителями возник бытовой конфликт, но впоследствии словесная перепалка уже имела страшные последствия: мужчина схватил молоток и нанес 69-летним родственникам удары, не оставив им при этом шансов на жизнь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что придя в себя, житель позвонил в полицию. Сейчас злоумышленник задержан. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, родители, молоток, убиты
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