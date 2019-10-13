- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот12:28
Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт
На Донбассе зафиксировано резкое обострение конфликта. Гибридная армия РФ более 20 раз нарушила режим тишины. Для атак она использовала ПТРК и вооружение БМП.
Последними новостями с фронта поделилась пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, передает Диалог.UA.
В субботу, 12 октября, гибридная армия РФ "сорвалась с цепи". Было зафиксировано аж 23 атаки, в том числе, с применением запрещенной "Минском" артиллерии: ПТРК, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и прочего. Под обстрел оккупанта попало и село Водяное. По нему "ДНРовцы" работали 120-миллиметровыми минами. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. По данным штаба, 17 "срывов" оккупанта пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Там, помимо Водяного, гремели бои у Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика и Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки и Славного. На зону ответственности "Севера" пришлось еще 6 обстрелов. Вражеские снаряды летели на Новолуганское, Майорск и Луганское, а также Золотое, где ранее было сорвано разведение войск. Бои продолжились и после полуночи уже 13 октября. До 07:00 гибридная армия РФ еще 2 раза атаковала Новолуганское и Пивденное. По данным штаба, в ходе ожесточенных боев пострадали 2 украинских защитника. Один из них получил боевое травмирование, второй - легкое ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Теги: Донбасс, армия, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, РФ, ООС
- Оккупанты "сорвались с цепи" на Донбассе, гремят гранатометы и минометы - перемирию конец
- Армия РФ наносит сокрушительные удары, разжигая ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск
- На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение