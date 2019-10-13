В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто

13.10.2019 18:47

Такого абсурда никто на ныне оккупированных территориях Донбасса не мог представить в 2014 году, а в 2019-м эта нелепейшая и очень смешная ситуация стала жестокой реальностью. В "госучреждениях" и в "бюджетных организациях" "ДНР" сотрудников под угрозой увольнения заставляют получать... российские паспорта.

Блогер из Донецка Фашик Донецкий приводит скриншоты из соцсетей с постами жителей Донецка: люди рассказывают, что были вынуждены увольняться из "госучреждений", поскольку не хотели получать паспорта другого государства. Пришло прозрение, сообщает Диалог.UA.

Когда ультимативно требовали получать "паспорта" "ДНР", никто особо не возражал, так как все понимали, что получают ничего не значащие бумажки. Но паспорта РФ - совсем другие дело. Люди прекрасно понимают, что для гражданина Украины без официального выхода из гражданства своей страны получение паспорта другого государства может иметь очень серьезные правовые последствия. А кому такая "головная боль" нужна. Да и паспорт РФ - без регистрации, то есть - без гарантий государства по отношению к обладателю документа, так как все социальные услуги в России "привязаны" к регистрации. И никого в России не интересует, как в такой ситуации будет выкручиваться житель оккупированного РФ Луганска или Донецка.

"Давайте поговорим о том, о чем не пишут пропагандистские сми рф, а именно о такой болючей и неудобной теме как раздача паспортов рф жителям оккупированных территорий. Итак, начнем с главного - рф полностью провалила паспортизацию оккупированного ею же Донбасса. Это руко***ство века и приговор машине роспропаганды, которая не успевает за современными тенденциями и рассчитана только на людев с IQ табуретки. Для понимания пи***ца и адовой некомпетентости, я немножко расшифрую моменты, где руко***ство. Начнем с того, что рф вбухала миллиарды денег для того, чтобы аннексировать Донбасс по типу как Крым. Средства из бюджета рф выделялись колоссальные : на мифы про некий особенный норот бимбасы, на маргиналов, на внедрение в сознание люмпенов фейка о русскоговорящем регионе и прочую чушь, на съезды пропагандистского характера, на русские вечера и прочую хрень и так далее. И за все это было щедро заплачено из бюджета рф, а точнее из денег русских налогоплательщиков. Но, несмотря на вагоны денег, которые были вбуханы в регион, именно переселенцы и воины Добробатов, ВСУ, а также обычные гражданские активисты, в 2014 году влупили роспропаганде ниже пояса : именно они показали то, за что и за кого идет война - за Людей, которые говорят на русском, но ненавидят рф и все, что с ней связано (кстати, знаю очень много переселенцев, которые принципиально с 2014 года разговаривают только на Украинском). Роспропаганда так и не поняла, что произошло, ведь обычные люди с Донецкой и Луганской области сломали фундаментальный лозунг пропаганды, который твердил о неком притеснении рюцкегав-гав-арясчих на Донбассе. Далее все происходило чуть быстрее, но уже с особой жестокостью: роспропаганда получила абсолютный контроль на оккупированных над сми, включая репрессивную машину (если кто не в курсе, то за Украинский язык на улицах Донецка при свидетелях легко можно попасть на подвал). Вроде бы все классно: есть котроль над всеми сми на оккупированных, есть постановочные обстрелы по мирняку на камеры рос тв, есть возможность разжигать ненависть ко всему абсолютно, что связано с Украиной и кричать об этом тупо из каждого скворечника, есть возможность физического уничтожения или всех, кто против рф и роспраганды, есть проверенная схема с паспортами на территории чужих стран. Но... Но рф ждал сюрприз после объявления новости о паспортизации жителей оккупированных. Причина проста - кремлю всегда было похер на обычных людей, даже на так называемых "патриотов" рф, проживающих вне рф. Именно поэтому паспортизация региона провалилась, ибо, по сути, паспорт рф условному жителю Горловки не дает ничего, кроме проблем, а сам паспорт рф без прописки. Не буду сейчас расписывать плюсы и минусы получения паспортов рф жителями оккупированных, об этом написано не один раз уже. Лучше я приведу пример того, на сколько убогие исполнители у роспропаганды и как они эпично облажались Начнем с того, что при абсолютном контроле сми на оккупированных и репрессивной машине, до сих пор жители оккупированного Донбасса не получили так называемые пачпарта дыныры. Скажу даже больше - не все орки, коллаборанты с оружием. имеют пачпарт дыныры (на данный момент требование оккупационных властей - получить до 1 січня 2020 года пачпарт, иначе "служить" не сможешь и топай на гражданку). Но вооруженные коллаборанты - это одно, им как раз паспорт рф нужен в первую очередь, чтобы свалить в рф. А как на счет гражданских, которые не могут себя защитить ? Тут все печально от слова совсем, ведь требование оккупационных властей к бюджетникам то же, что и к оркам: добровольно-принудительно получить паспорт рф, иначе увольнение. А теперь скажите вслух голосом соловьева или скобеевой и не засмеяться :- на оккупированном рф Донбассе в принудительном порядке заставляют гражданских получать паспорта рф - У меня не получилось. А у вас ? Нет, никто не говорит о том, что вчерашняя вата вдруг осознала как ее жестоко обманывала рф. Все намного проще: уже даже фанаты русского мира на оккупированном рф Донбассе в шоке от того как с ними поступает рф. Помните, сколько было криков, мол путен нападет сразу после начала раздачи паспортов на Донбассе ? И чо ? И ничо. ВСУ как лупили коллаборантов, так и продолжает это делать, не заглядывая в паспорт предателей. Все. Даже откровенная вата понимает, что с паспортом рф без прописки - они никто в рф и что на россии их вообще не ждут+нет денег ни на переезд в рф, ни на учебу детей в рф. Шпагат ваты с паспортом рф или возможностью его получения - это минимум 200 шпагатов волочковой: не взять нельзя, возьмешь паспорт рф - тоже ничего не изменится. Вы себе можете представить очереди за паспортами рф в 2014 году и чтобы вата отказывалась получать аусвайсы рф на оккупированных ? Я лично нет. Эпилог. Машина роспропаганды дала сбой, к жителям оккупированных, даже к откровенным зомби, приходит четкое понимание того, что для рф они не люди, а недорусские, русскоговорящие хохлы и не более того. Правда, об этом роспропаганда никогда не напишет. За такое им не платят. Конец", - написал житель Донецка. Напомним, вскрылась настоящая правда о желании жителей террористической "ЛНР" получить российские паспорта. Стало известно, что лишь немногие граждане "республики" готовы на самом деле отказаться от паспорта Украины в пользу паспорта РФ. Выяснилось также, что даже в том случае, если жители "ДНР/ЛНР" получат российские паспорта, то полноправными россиянами они все равно не станут.