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Архив - Донецкая область

В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди

13.10.2019 11:49
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В Донецке во время уборки на кладбище от взрыва пострадали люди

Вчера во временно оккупированном Донецке, во время уборки на одном из кладбищ, от взрыва пострадали три человека.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 12 октября 2019 года, во временно оккупированном Донецке, в дневное время, во время уборки на кладбище, при взрыве неизвестного минно-взрывного устройства мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения получили минно-взрывные травмы.
Дончане сообщают, что речь ведется о кладбище, расположенном в западной части города. Кроме того, спустя некоторое время, внимание жителей города привлекло движение «скорых» в направлении места взрыва.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Если все в травме, то чего до сих пор мотаются скорые? Только что ещё одна в том же направлении. Донецк»,
«О чём идёт речь?»,
«Во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения ТРОЕ мирных жителей мужчина 1991 г.р. и ДВЕ женщины 1968 г.р. Донецк»



Теги: Донецк, Донбасс, кладбище, мина, взрывы, соцсети, пострадавшие
 
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