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Архив - Донецкая область

В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД

13.10.2019 10:32
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В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД

Во временно оккупированном н.п. Ясиноватая был замечен грузовой железнодорожный состав с эмблемами РЖД и российского банка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«10 октября возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели поезд, следовавший на северо-запад, в составе локомотива и не менее 4 цистерн для перевозки топлива, 1 вагон с гравием и еще как минимум 4 вагона (рассмотреть, пустых или груженных, не удалось). Не менее чем на 3 вагонах были административные номера Российской Федерации, а по крайней мере еще на 3 других вагонах — логотип банка, зарегистрированного в Российской Федерации».



Теги: Россия, Донбасс, Ясиноватая, банк, поезд, железная дорога, железнодорожный вокзал, вагон, ОБСЕ
 
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