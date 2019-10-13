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Архив - Донецкая область

В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения

13.10.2019 10:11
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В зоне ООС 23 обстрела за сутки: двое бойцов ВСУ получили ранения

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, передает donpress.

По данным штаба, противник использовал из запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также и ПТРК, БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы в сторону Водяного, возле Новогнатовки и Тарамчука, а также возле Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки, Славного; Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

За текущие сутки противник дважды открывал огонь — неподалеку от Новолуганского и Южного. В результате обстрелов потерь со стороны ВСУ не было.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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