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30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео

14.10.2019 08:13
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30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео

Бойцы батальона "Азов" показали, как громят российских оккупантов на Донбассе. Впечатляющее видео было опубликовано в Интернете.

Украинские бойцы отметили, что 8 месяцев провели на передовой и не отдали ни одного метра украинской земли. Вместо этого они продвинули линию фронта вперед. "Азов" постоянно навязывал противнику свою инициативу и активными действиями заставил российских террористов отойти с занимаемых ими рубежей, передает Диалог.UA.

Враг постоянно нес потери как в живой силе, так и в технике.

Азовцы своими умелыми действиями уничтожили 30 боевиков, 42 были ранены. Шесть БМП и десять единиц грузовой и легковой техники были подбиты, две БМП - уничтожены. Была повреждена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1" и сбито два российских БПЛА типа "Элерон", что еще раз свидетельствует об участии России в войне на Донбассе.


"Успешные действия бойцов полка "Азов" подтверждают, что мы можем побеждать врага, а войну можно закончить триумфом украинского оружия, а не капитуляционными договоренностями с врагом и сдачей украинских территорий и граждан в жертву российским террористам", - отмечено в сообщении.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, батальон "Азов", ООС
 
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