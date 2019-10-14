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Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки

14.10.2019 20:20
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Встреча «Нормандской четверки» в Париже может состоятся в середине ноября, если стороны на востоке Украины смогут поддерживать режим прекращения огня. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайкосказал в Люксембурге во время выступления перед министрами иностранных дел ЕС, передает Reuters.

«Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попытались … У нас есть некоторые даты … мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября», — сказал министр.

По его словам, Украина делает последнюю честную попытку идти минским путем.

«Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану.» — отметил министр.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, саммит, МИД, нормандская четверка
 
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