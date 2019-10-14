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Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»

14.10.2019 13:00
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Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от занимаемой «должности» так называемого «министра связи ДНР» Виктора Яценко. Соответствующий «указ» опубликован на официальном сайте ОРДО.

В тексте «документа» сказано:

«Освободить Яценко Виктора Вячеславовича от занимаемой должности министра связи ДНР».

«Указ» № 303 подписан 11 октября и вступил в силу с момента подписания.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, Пушилин
 
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