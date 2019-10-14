Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы

14.10.2019 12:02

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу Дня защитника Украины. Глава государства поблагодарил военных, которые защищают Украину в зоне ООС, а также работающих там медиков и журналистов. Президент отметил заслуги дипломатов, защищающих интересы страны на мировой арене, а также высказал благодарность и уважение родным героев, погибших за Украину.

Неопределенность дальнейшей судьбы "Приватбанка" не закрыла двери для договоренностей с МВФ. Однако руководство фонда хочет быть уверено, что ревизии реализованной реформы банковского сектора не будет.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, работая в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), в 2017 году не задекларировал покупку дорогого автомобиля.

Запад должен обеспечить Украину финансовой и материальной помощью в объеме, сравнимом с "планом Маршалла", который применялся для восстановления Западной Европы после Второй мировой войны. Об этом в своем докладе по ситуации в Украине для участников заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне пишет сенатор из Канады Джейн Корди.

Двое мужчин устроили перестрелку в одном из центральных районов Киева. Неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину и скрылись. По словам правоохранителей, мужчина, в которого стреляли злоумышленники, от полученных травм кончался в больнице. В столице проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле.

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