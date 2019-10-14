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«Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»

14.10.2019 20:40
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«Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»

Согласованная Украиной «формула Штайнмайера», предусматривающая прекращение военного конфликта на Донбассе, не будет реализована в ближайшей перспективе.

Как передает replyua.net, об этом в комментарии «Громадському» заявила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина, отметив, что главным фактором развития ситуации является безопасность на ныне оккупированных территориях.

«Как мы видим, на сегодняшний день все попытки разведения войск не приводят к нужному результату, в первую очередь, в связи с несоблюдением режима тишины. Это наталкивает нас на точку зрения, что простой формулы не может быть. Мы видим, что, чтобы двигаться к формуле, – нужно обеспечить безопасностную составляющую. А если мы сейчас наблюдаем нарушение тишины, когда речь идет о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время», – заявила она. Вместе с тем, со слов нардепа, под «ближайшим временем» она имеет в виду год.



Теги: Донбасс, войска, конфликт, разведение, Зеленский
 
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