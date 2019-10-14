Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе

14.10.2019 18:48

Благодаря согласованной так называемой «формулы Штайнмайера» власти РФ считают, что стали близки к стратегическому успеху своей политики в Украине, в вопросе решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил российский экономист Андрей Илларионов.

Он отметил, что в администрации президента РФ Владимира Путина считают, что в случае выборов на Донбассе в «ЛДНР» сохранятся пророссийские администрации, в подчинении которой российско-украинская граница будет находится и в дальнейшем. Илалрионов добавил:

«В Кремле не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. Это значит, что в „Л/ДНР“ сохранятся пророссийские администрации, а охрану украинско-российской границы будут нести „добровольческие корпуса республик“, а не украинская погранстража».

Источник: https://donpress.com