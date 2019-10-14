В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»

14.10.2019 17:02

Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как информирует replyua.net, об этом в эфире «Громадського» заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.



В том числе, она также заявила, что реализация формулы непосредственно зависит от безопасности на Востоке нашей страны и установлении мира. Она сказала: «Нам видно, что подобного рода попытки осуществить не удается. В большей степени, это все из-за несоблюдения режима тишины. Как следствие, это нас наталкивает на то понимание, что простой формулы и вовсе может не быть».



Она продолжила: «Если мы говорим о «формуле Штайнмайера», то да, она согласована и так же хотелось бы иметь возможность реализовать ее, вероятно даже быстро. Но как видим мы сейчас, чтобы двигаться к формуле - должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время». А отвечая на вопрос о ближайшем времени ее выполнения, Бардина заявила, что это произойдет на протяжении года.