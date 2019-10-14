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В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна
Вечером 13 и ночью 14 октября в Донецке разгорелись активные боевые действия. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, в городе, со стороны Песок слышны были минометные и пулеметные очереди:
«По ходу Пески с Админпоселком биться начали, автоматики и „новые поступления“ типа минометных очередей, такого еще не слышал, только взрывов нет, может какие суперкрупнокалиберные пулеметы…»
«Донецк 22.46 Гвардейка Бутовка слушаем тяжелое раскатами»
«После 23.00(примерно) рядом затихло, до 00.00 продолжалось за бугром (направление доломитное гольмовский) сейчас тихо».
Также, активизировались бои и в районе промзоны, громкие разрывы тяжелых снарядов слышали в районе донецкого железнодорожного вокзала. Люди жаловались на залпы, которые были слышны через закрытые окна:
«Донецк 22.50 ЖД вокзал У нас тут хороший замес где-то на промке или в тех краях. Только что отработали, ориентировочно, 120 минометы, а сейчас выпустил очередь крупнокалиберный пулемет»
«На Октябрьском слышно как рядом кто-то с кем-то х. рится»
«не знаю откуда минусуют, но гупает через закрытые окна».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР
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