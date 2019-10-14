Весь Донбасс пылает огнем, особенно тяжелые бои идут под Водяным – пресс-центр штаба ООС

14.10.2019 08:00

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил в социальной сети «Фейсбук» сообщили, что на протяжении субботы, двенадцатого октября гибридная армия Российской Федерации перешла в активную стадию наступления.

На протяжении суток террористы двадцать три раза обстреляли позиции ВСУ, применяя, в частности, запрещенную Минскими соглашениями артиллерию – минометы 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибров, а также ПТРК, вооружения БМП, гранатометов и прочего.



Под обстрел оккупационных войск попало также и село Водяное. Боевики террористической «ДНР» обстреляли его из 120-миллиметровых мин. К большому счастью, жертв среди гражданских удалось избежать. Согласно данным штаба, семнадцать «срывов» оккупанта пришлись на зону ответственности группы ООС «Восток».



Кроме Водяного, также были обстреляны Тарамчук, Пищевик, Широкино, Новогнатовка, Марьинка, Славное, Богдановка, Верхнеторецкое… Помимо прочего, на зону ответственности «Севера» пришлись шесть обстрелов. Армия Путина обстреляла такие населенные пункты, как Майорск, Новолуганское, Луганское, а также Золотое, где должно было проходить разведен.

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