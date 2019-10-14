Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ

14.10.2019 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ

Бойцы батальона «Азов» в ярком видео показали прицельные удары по позициям НВФ. По словам военных, за 8 месяцев на передовой они не отдали ни одного метра украинской земли, а продвинули линию фронта вперед.

Кроме того, азовцы сообщили, что своими умелыми действиями уничтожили 30 членов НВФ, 42 ранили, подбили 6 БМП и десять единиц грузовой и легковой техники, две БМП — уничтожены. Также, бойцы повредили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1» и сбили два российских БПЛА типа «Элерон». В батальоне уточнили:

«Успешные действия бойцов полка „Азов“ подтверждают, что мы можем побеждать врага, а войну можно закончить триумфом украинского оружия, а не капитуляционными договоренностями с врагом и сдачей украинских территорий и граждан в жертву российским террористам».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, батальон "Азов", НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх