- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки
Глава государства Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Донецкую область 14 октября, в понедельник. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на странице пресс-службы Донецкой областной государственной администрации в Facebook. Подробности поездки не уточняются. «14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», - рассказали в пресс-службе.
Куда конкретно отправится президент Украины, неизвестно. Впрочем, можно предположить, что поездка Зеленского связана с урегулированием ситуации на Донбассе. Ранее глава государства дал понять, что не отступит от своей позиции - как можно скорее прекратить конфликт в регионе. Также он подчеркивал, что не собирается сдавать национальные интересы Украины. Ранее, находясь в Одессе, президент заявлял, что необходимо полностью прекратить огонь на Донбассе, освободить всех пленных. Также он рассказал о необходимости вывода российских войск и о возвращении контроля над границей.
Напомним, что лидеры стран нормандской четверки анонсировали переговоры в ближайшее время. Ожидается, что это встреча пройдёт с участием глав государств. Вероятнее всего, в переговорах будут участвовать президенты России, Украины, и Франции, а также канцлер Германии.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Зеленский
- В Донецке устанавливают регуляторы давления
- В жилом доме загорелась дымовая шахта (ФОТО)
- Пьяный водитель на "копейке" протаранил Hyundai
- Клептоман выкрал обручальные кольца у сестры
- В Горловке при взрыве газа пострадали люди
- В честь юбилея ФК "Шахтер" в Донецке продлят работу общественного транспорта
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- «Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО10:27
- Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков10:15
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Японские ученые "оживили" мозг мертвой мыши09:30
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака08:34
- Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)08:15
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто