«Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ

15.10.2019 20:29

Жители поселка Екатериновка, расположенного на линии разведения сил на Донбассе рассказали, как видели членов НВФ и российских военных, ждущих отхода украинский войск.

Об этом сообщает thebabel.net, передает donpress.

На сегодняшний день население этого поселка — менее 200 человек. Местная жительница отмечает, что в ОРДО ждут, когда украинская армия населенный пункт:

«За огородами блиндажи их стоят. В том году было два блиндажа, этой весной уже пять. Наблюдают за нами в бинокли и тоже готовятся к разведению К нашему, не к своему. Подползают».

По ее словам, она лично видела российских солдат, которые ходили по домам в поселке:

«Они [российские солдаты] сюда приходили, мы с ними общались. Говорили нам: «Дойдем до Киева, дойдем до Львова. Разбомбим, уничтожим».

Жители поселка опасаются, что после отвода ВСУ здесь опять будет «серая зона».