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«Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС

15.10.2019 10:42
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«Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети выразил возмущение ситуацией с разведением войск на Донбассе, обвинив в этом «националистов», пишет ДонПресс.
По его словам, Украина, якобы «повесила ответственность» на НВФ:
«Хоть и знали мы, что не будет никакого разведения, но знали и то, что все равно Украина повесит ответственность за срыв на нас. Тогда кому мы демонстрировали стойкость и выдержку? Кто оценил, как мы крепчали, когда на е… ли? ОБСЕ? Перед ними мы являли пример приверженности договоренностям? Сдается мне — не тот это зритель. С грустью вспоминаю принуждение к миру четырнадцатого года… Затыкались сразу. Как командир спецназа скажу: никакая подготовка не спасает от тяжелого боеприпаса — не придумали еще способа от снарядов уворачиваться».
При этом он сетует на то, что вопрос с разведением войск будет продолжен и добавил:
«Снова будет приказ не поддаваться на провокации, и снова будем фиксировать количество прилетов, и снова эта статистика будет никому не нужна… Не развести бы самих себя ненароком».



Теги: Донбасс, разведение, Ходаковский, ОРДЛО
 
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