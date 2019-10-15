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Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ
Бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко открыл неприятную правду о кровопролитных боях за Иловайск, заявив, что на момент августа 2014 года этот населенный пункт вообще не представлял оперативной важности для армии Украины на Донбассе.
Генерал Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак дал приказ добровольцам АТО на роковой штурм Иловайска, несмотря на то что город не имел оперативной значимости для украинской армии, пишет Диалог.UA.
Об этом бывший глава Генштаба Виктор Муженко признался в интервью "24 каналу". "Он (Хомчак – ред.) по факту стал руководителем этой оперативной группы, которая выполняла соответствующую задачу по контролю над Иловайском", - констатировал военный. Более того, Муженко утверждает, что Иловайск для ВС Украины в принципе на то время не представлял особой оперативной важности, так как бойцы АТО отрезали железнодорожные пути в районе Кутейникова на юго-востоке от города. "Не было необходимости влезать в сам город. Вообще мы старались уклоняться от боев именно в условиях застройки", – сказал Муженко. Также Муженко подчеркнул, что военная операция по взятию Иловайска проходила при поддержке ВСУ, но не управлялась из штаба АТО.
Теги: Донбасс, Иловайск, бой, АТО, добровольцы, ВСУ, Муженко
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