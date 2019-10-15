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На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен
Сегодня стала известна печальная новость о том, что в подвалах так называемого «МГБ ДНР» якобы совершил суицид украинский военнослужащий, который числился в списках на обмен пленными. Как информирует replyua.net, об этом рассказал бывший «командир» группировки «Донецкой народной республики» Евгений Тинянский в своем телеграм-канале.
Согласно его данным, инцидент произошел вчера, четырнадцатого октября. Сообщается, что якобы украинский военный, один из тех, которые в мае 2019-го по ошибке выехали на блокпост незаконного вооруженного формирования «Донецкой народной республики», повесился в камере-одиночке СИЗО. Тинянский пишет: «Щекотливости добавляет не только тупость и самодурство ряда МГБшных чинов, но и то, что он был, по моей информации, в списках на обмен».
Так, бывший главарь российских наемников считает, что «убийства никакого не было» и называет произошедшее «обычным суицидом». Но, при этом же, он добавляет, что у так называемых «сотрудников МГБ», таки есть некоторые «косяки». В своем посте он отметил: «Совершенно непонятно то, что он делал в их СИЗО, да еще и в одиночке. Не довели ли его там до самоубийства?». В настоящее время пока нет никакой информации относительно случившегося от самих «властей» недореспублики.
Теги: Донбасс, камера, суицид, ДНР, ВСУ, боец
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