Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского

15.10.2019 21:26

14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом на позиции украинских военных на Донбассе, что по всей видимости придало большую активность террористам "ДНР".

Издание from-ua сообщает, что оккупанты совершили 7 обстрелов по позициям ВСУ в день визита украинского лидера.

Огонь боевики вели из запрещенных минометов, гранатометов, противотанковых комплексов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Террористы направили огонь на позиции подразделения "Восток" вблизи Новотроицкого, Опытного, Лебединского и Водяного.

Также атакована была и территория подконтрольная подразделению "Север". Террористы открыли огонь по позициям ВСУ вблизи Хутора Свободного.