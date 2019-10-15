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Архив - Донецкая область

В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус

15.10.2019 15:40
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В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус

Сегодня утром во временно оккупированном Донецке в районе Калининской райисполкома произошло серьезное ДТП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 15 октября 2019 года, во временно оккупированном Донецке, в районе Калининского райисполкома легковой автомобиль врезался в автобус.
О пострадавших не сообщается.

Однако, в соцсетях дончане сочувствуют водителю автобуса:

«Повезло что автобус!!!, сильно на лавэ не попал...»,
«Уверен? Сейчас на него повесят недополученную прибыль с маршрута во время простоя. Тогда ему будет проще уже сейчас новый автобус купить»,
«Ожп за рулем? Так только эти животные могут».



Теги: Донецк, Донбасс, автобус, авария, ДТП, автомобиль, соцсети, пострадавшие
 
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