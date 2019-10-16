Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"

16.10.2019 09:00

Предварительно, переговоры в "нормандском формате" планируют провести в середине октября.

Для Украины эта встреча несет особые надежды, но как отмечают астрологи, промежуток с 12 по 18 октября максимально неудачен для важных решений и принятия соглашений, сообщает "Диалог.ЮА".

Известный астролог Влад Росс рассказал журналистам, что с 3 октября Меркурий находиться в Скорпионе и будет находиться там до конца текущего месяца, немаловажным является и тот факт, что начиная с 11 октября самое неблагоприятное время для сделок, переговоров, астролог считает, что это время лучше переждать, так как в этот период можно не достичь результата, а лишь получить проблемы на будущее, столкнувшись с преградами, недопониманием и негативом, ведь в этот период Венера находиться в оппозиции с Ураном.

Все задуманное в этот период пойдет прахом, та как, ко всему прочему конфликтное полнолуние является источником драк, преступлений и "разборок" поделился астрологическим прогнозом Влад Росс.

Мнение астролога заключается в том, что если встреча лидеров "нормандской четверки" будет назначена с 12 октября, то сторонам вряд ли удасться достичь единого мнения и не принесет Украине необходимых результатов, а вот перенос встречи на более поздние даты октября возможно смогут дать хоть какой то приемлимый результат.

В любом случае, Влад Росс видит завершение 2019 года весьма удачным и по премирению на Донбассе. Ведь не смотря на неблагоприятный для переговоров прогноз октября, Марс находить в Венере и пробудет там до конца ноября, а это может сыграть хорошую роль в договоре между конфликтными сторонами.

Источник: https://from-ua.com