- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий14:59
Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"
Предварительно, переговоры в "нормандском формате" планируют провести в середине октября.
Для Украины эта встреча несет особые надежды, но как отмечают астрологи, промежуток с 12 по 18 октября максимально неудачен для важных решений и принятия соглашений, сообщает "Диалог.ЮА".
Известный астролог Влад Росс рассказал журналистам, что с 3 октября Меркурий находиться в Скорпионе и будет находиться там до конца текущего месяца, немаловажным является и тот факт, что начиная с 11 октября самое неблагоприятное время для сделок, переговоров, астролог считает, что это время лучше переждать, так как в этот период можно не достичь результата, а лишь получить проблемы на будущее, столкнувшись с преградами, недопониманием и негативом, ведь в этот период Венера находиться в оппозиции с Ураном.
Все задуманное в этот период пойдет прахом, та как, ко всему прочему конфликтное полнолуние является источником драк, преступлений и "разборок" поделился астрологическим прогнозом Влад Росс.
Мнение астролога заключается в том, что если встреча лидеров "нормандской четверки" будет назначена с 12 октября, то сторонам вряд ли удасться достичь единого мнения и не принесет Украине необходимых результатов, а вот перенос встречи на более поздние даты октября возможно смогут дать хоть какой то приемлимый результат.
В любом случае, Влад Росс видит завершение 2019 года весьма удачным и по премирению на Донбассе. Ведь не смотря на неблагоприятный для переговоров прогноз октября, Марс находить в Венере и пробудет там до конца ноября, а это может сыграть хорошую роль в договоре между конфликтными сторонами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз, переговоры, нормандский формат
- Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО
- Глава «ДНР» Захарченко предсказал Украине десятки «майданов» по всей стране
- Какой будет зима, — прогноз синоптиков
- Нацбанк признал ошибки в инфляционном прогнозе
- В Мариуполе начинается весна
- Переговоры «нормандской четверки»: что будут обсуждать
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Путин может "ликвидировать" "Л/ДНР", приняв радикальное решение по Донбассу, - Аслунд21:12
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов19:41
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен18:40
- Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака18:11
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса