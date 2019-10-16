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Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой
Сегодня из сообщения пресс-центра Операции объединенных сил стало известно, что за минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований двадцать шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате таких полномасштабных боевых действий два бойца ООС погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести, а еще один получил боевую травму.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, согласно данным штаба, обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-миллиметра, вооружения БМП, гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вражеские снайперы тоже работали весьма активно. В частности, обстрелы со стороны боевиков были зафиксированы вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Лебединского, Золотого, Луганского, Павлополя, Пищевика… С наступлением сегодняшних суток, 16 октября, боевики «ЛДНР» уже четыре раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины. Обстрелы были зафиксированы у Водяного и Лебединского.
Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что новость о гибели на Востоке Украины 36-летней украинской военнослужащей Ярославы Никоненко всколыхнула всю Украину. После гибели защитницы нашей страны был объявлен сбор средств для помощи ее семье, ведь у погибшей на Донбассе военной из 101-й бригады Генерального штаба Вооруженных сил Украины осталась тринадцатилетняя дочь.
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ
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