«Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки

В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о мощных боях, начавшихся около 07:00 в северной и западной частях города. По словам пользователей, тяжелые исходящие залпы слышны в районе Ботсада, Заперевальной на Донском и в других частях города.

«07.06 Донецк Ботсад. На севере война. Тяжелые бахи и пулемет. Что за будильник, дом подпрыгивает? Заперевальная в шоке. Ого»

«Типа, доброе утро…(где-то очень близко понеслись тяжелые бабахи… не прекращаются уже минут 10… Разведение войск ?»

«Што в Минске послали нах, можно и повоевать? Война по гудку. С без пяти 7 Вольво центр начал биться с ЯБП, в основном 80, взрываются секунды чз 3, один раз точно ударили со 150-ки, судя по шлейфу полетела в сторону Песок, но взрыва не было слышно.»

«Донецк 07.12 Бакинские -слышим бой 5 мин в стороне аэропорта, стрелковое, минометы, слышно прилично ОблГаи проснулась от грохота за окнами на запад. частые. исходящие»

«Донецк ДК21 север расшумелся с 7−00»

«07:01 Гупнуло так, что птицы с девятиэтажек послетали и заработала сигнализация Гупает до сих пор»