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Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»
Как передает replyua.net, заявление самопровозглашенного главаря «ДНР» Дениса Пушилина должно стать «холодным душем» и наконец-то раскрыть глаза президенту Зеленскому. Марионетка Кремля заявил, что без демонтажа государственности Украины и проведения новых перевыборов абсолютно во всех властных структурах Украины нет смысла даже говорить про полное выполнение Минских соглашений.
Пушилин высказал уверенность, что и сегодняшнее руководство Украины тоже подконтрольное Западу, следовательно власть в Украине должна быть переизбрана. Главарь «ДНР» считает сегодняшнюю Украину, как страну, нелегитимной, потому что власть в государстве была сформирована путем «госпереворота» еще в 2014-м году.
Комментируя заявление Пушилина, блогер, политический эксперт Андрей Рыбалко отметил, что из заявления марионетки Кремля становится просто-таки очевидным, что Путин добивается не автономии оккупированных территории или их самостоятельности, он добивается ликвидации нашей государственности. Когда из Киева раздаются призывы только о мире, а из Кремля о нашем поражении, то непонятно, где будет «сойдемся по середине»? Читайте также – в Минске Украина резко поменяла свою позицию.
Теги: Донбасс, Минск, Пушилин, Минские договоренности
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