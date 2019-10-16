Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность

16.10.2019 20:00

На расположенном в Луганской области полигоне «Центральный», а также на полигоне «Южный» в Донецкой области российские оккупационные войска синхронно начали тактические учения.

Как пишет replyua.net, соответствующую информацию распространили в пресс-службе Министерства обороны Украины. В частности, известно, что привлеченные к учениям подразделения противника привели в боевую готовность «полная». Комиссия Южного военного округа России, штаб которой находится в российском Ростове-на-Дону, контролирует процесс проведения учений.



Ранее сообщалось, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Латвии Егилсом Левитсом озвучил жесткое условие для отвода войск на Донбассе. Так, глава государства утверждает, что отвод не состоится до тех пор, пока на Донбассе не продержится режим тишины хотя бы неделю. К тому же, Зеленский уточнил, что все эти семь дней ОБСЕ должна мониторить ситуацию и подтвердить соблюдение перемирия.



«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что все семь дней не было выстрелов», — объявил президент Украины.