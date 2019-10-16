«Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия

16.10.2019 09:13

Вчера, 15 октября, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона настояла на полном прекращении огня и роспуске «ЛДНР». Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Украина назвала представителям ОРДО ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Олифер уточнила, что среди условий были названы: