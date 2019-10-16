Жители неподконтрольного украинскому государству Донецка, который уже длительно время в оккупации удерживают гибридные войска Путина, сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях, что местные жители, как и в самом начале, когда только началась война на Донбассе, активно покидают «Донецкую народную республику». В большей степени убегают от оккупации те, кто получили паспорта граждан РФ.

Как информирует replyua.nеt, одна из пользователей социальной сети написала: «Я вот смотрю, а народ который более шустрый, более молодой, и более потрудоспособнее, получив российские паспорта, потихоньку съезжают из славной «ЛНР» в Россию. Они просто оставляют здесь дома и квартиры. Хотя, и без российских паспортов уезжают тоже многие. Тоска у нас флешмобная и больше ничего».

Еще один из пользователей подтвердил аналогичную ситуацию и в «Донецкой народной республике». В частности, пользователь Ирина сообщает, что люди попросту панически бегут из «ДНР» в виду отсутствия перспектив. На прежних местах остаются только одни пенсионеры. Она пишет: «Все так. Я заметила тоже, что началась вторая волна выезда с Донецка. В начале войны была первая волна. Теперь опять (((Молодежи мало. Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Вокруг пенсионеры, жалко их. Транспорт ходит плохо, некому работать за мизерную зарплату. Тоска…».