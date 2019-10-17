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«Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами
Экс-командир подразделений славянской группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), возможно, «банки не брал». Однако присваивал и передавал московским родственникам деньги, переданные на нужды «ополчения». В этом Гиркина обвиняет бывший командир горловских членов НВФ Игорь Безлер (Бес).
В своей сегодняшней публикации в соцсети ВКонтаке он рассказал, что Гиркин распорядился по своему усмотрению некой денежной суммой «в у.е.», которую Александо Бородай передал «ополчению Славянска».
«Ну вот интересно, а *красть* деньги и передавать в Москву родственникам, что давались на ополчение — это благородно по понятиям беглоблагородия? Те деньги, что А. Бородай передал ему для ополчения Славянска», — пишет Безлер.
По его словам, бойцы ВСУ перехватили посыльного с запиской, в которой были указаны точная сумма и адрес.
Безлер также сообщил, что «благородный дон» и «честный партизан» Гиркин убегал из Славянска в Горловку в «багажнике „Амарока“, как кусок непотреба, обложенный бронежилетами, бросив вооружение и технику». А затем продолжил свой путь из Горловки в Донецк в женском платье, когда получил «пинок под зад». Сам же Гиркин долгое время утверждал, что выехал из Славянска в багажном отсеке БТРа.
Этот пост стал реакцией на недавнее интервью Гиркина, в котором он сообщил, что «банки не брал».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Славянск, ДНР, Гиркин
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