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«Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами

17.10.2019 17:18
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«Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами

Экс-командир подразделений славянской группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), возможно, «банки не брал». Однако присваивал и передавал московским родственникам деньги, переданные на нужды «ополчения». В этом Гиркина обвиняет бывший командир горловских членов НВФ Игорь Безлер (Бес).

В своей сегодняшней публикации в соцсети ВКонтаке он рассказал, что Гиркин распорядился по своему усмотрению некой денежной суммой «в у.е.», которую Александо Бородай передал «ополчению Славянска».

«Ну вот интересно, а *красть* деньги и передавать в Москву родственникам, что давались на ополчение — это благородно по понятиям беглоблагородия? Те деньги, что А. Бородай передал ему для ополчения Славянска», — пишет Безлер.

По его словам, бойцы ВСУ перехватили посыльного с запиской, в которой были указаны точная сумма и адрес.

Безлер также сообщил, что «благородный дон» и «честный партизан» Гиркин убегал из Славянска в Горловку в «багажнике „Амарока“, как кусок непотреба, обложенный бронежилетами, бросив вооружение и технику». А затем продолжил свой путь из Горловки в Донецк в женском платье, когда получил «пинок под зад». Сам же Гиркин долгое время утверждал, что выехал из Славянска в багажном отсеке БТРа.

Этот пост стал реакцией на недавнее интервью Гиркина, в котором он сообщил, что «банки не брал».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Славянск, ДНР, Гиркин
 
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