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Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
Гражданская жена убитого члена НВФ «ДНР» Арсена Павлова («Моторолы»), Елена Коленкина, известная, как «Канистра», сейчас живет в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщил известный блогер Фашик Донецкий.
Он отмечает, что вдову члена НВФ заставили продать квартиру и салон красоты в неподконтрольном Украине Донецке и убрали с финансовых потоков по углю и металлу, после чего «она получила кэш и уехала… туда, где нет никаких ДНР».
Блогер уточнил, что «Канистра» завладела деньгами, которые член НВФ получил с «бизнеса» по продаже элитных авто в Россию. Предположительно, на этом мародерстве Павлов «заработал» 1,2 миллиона долларов. Сейчас Коленкина начала бизнес, который теперь ведет в Краснодаре, Анапе и Крыму. Фашик Донецкий пишет:
«В центре Краснодара у нее имеется кафешка, а также есть целый спорткомплекс в этом городе, который принадлежит ей лично».
По его словам, из «бюджета ДНР» вдова «Моторолы» ничего не получает, однако, члены НВФ «Спарта», ранее возглавляемого е покойным мужем, каждый месяц собирают материальную помощь для Елены Коленкиной в размере 2 тысяч долларов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вдова, боевик Моторола, блогер
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