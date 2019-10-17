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Архив - Донецкая область

Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод

17.10.2019 08:47
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Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод

Бывший главарь террористов из Донецкой области, убийца украинских защитников на Донбассе Игорь Гиркин разразился порцией критики в адрес бывших своих «соратников». В частности, он «облил грязью» одного из своих самых близких «соратников» на Донбассе Бородая.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, террорист незаконного вооруженного формирования «Днецкой народной республики» в интервью пропагандистскому телеканалу заявил, что когда так называемого «премьер-министра ДНР» сделали фактически «руководителем республики», то он был шокирован.


Согласно словам Игоря Гиркина, Бородай был обычным пиарщиком. Но он точно не был управленцем. Помимо прочего, Бородай отличился «непунктуальностью и необязатальностью». Именно поэтому, по словам Гиркина, он бы ему даже кухню не доверил бы. Убийца украинских защитников подчеркнул: «Я бы Бородаю не то что взвод, я бы ему кухню не доверил, какой из него глава государства». Читайте также: «Безлер обнес все банкоматы, а нарик Пономарев – все банки»: Гиркин признался, кто разворовывал Донбасс.



Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, Гиркин
 
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