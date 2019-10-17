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Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»
Нормандский формат невозможен без определенных стараний всех сторон
Об этом в видеоинтервью Politeka заявил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
По его словам, при этом, добиться мирного процесса на Востоке страны без Нормандского формата невозможно. После переговоров украинский парламент в любом случае будет обязан принять ряд законов по Донбсассу, но в украинском парламента пока что нет достаточного количества голосов для принятия этих законов.
«Это все значит, что велика вероятность замораживания конфликта на Донбассе с неопределенным его статусом, с открытой границей на неопределенный строк. Поэтому нечего даже говорить сейчас про формулу Штайнмайера, например», — говорит Спивак.
Украинцы в вопросе решения конфликта на Востоке страны должны чувствовать – сейчас не происходит ровным счетом ничего, считает эксперт. Если не будет ни формулы Штайнмайера, ни Нормандского процесса — все равно нужно понимать, что в Украины не получится в одиночку решать этот вопрос.
Напомним, Богдан Яременко, глава комитета по внешней политике, считает, что в Нормандском формате должен рассматриваться весь комплекс мирного урегулирования: прекращение огня на Донбассе, отвод войск, обмен пленными и контроль за границей.
«Поэтому Зеленский пытается ускорить его проведение», — отметил депутат. При этом он считает, что президент понимает — переговоры нужно вести непосредственно с Россией. В то же время, Украине нужна помощь союзников, чтобы справится с опытными российскими переговорщиками.
По словам Яременко, президент уже озвучил другой стороне красные линии, за которые он не собирается переступать. «Мы называем это формулой Зеленского — не закреплять в Конституции особого статуса для Донбасса, проведения местных выборов на всей территории Украины при достижении условий безопасности.
Установление безопасности должно опережать политическую часть переговоров», — добавил Яременко.
Теги: Донбасс, встреча, нормандская четверка, нормандский формат
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