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Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео

17.10.2019 07:45
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Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео

Разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады ВСУ ответным огнем отомстили за гибель двух украинских военнослужащих — Юрия Громовича и Ярославы Никоненко, погибших в результате обстрела со стороны НВФ.

Соответствующее видео украинские военные опубликовали на официальной странице бригады в соцсети.

Как отмечают военные, разведчики К-2 спланировали и успешно реализовали операцию с помощью других подразделений ВСУ. Военные уточнили:

«Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, разведка, ВСУ, НВФ, ООС
 
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