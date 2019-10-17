Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии

17.10.2019 14:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии

Так называемый «представительский центр ДНР» в Бельгии откроется 18 октября 2019 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства иностранных дел ДНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«В пятницу, 18 октября 2019 года, в городе Дендермонде в Бельгии состоится торжественное открытие представительского центра ДНР».

Члены НВФ отметили, что открытие центра «поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Бельгия, ДНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх