Астролог о Пасечнике и Пушилине: "Они "исчезнут" в марте - 2020, уже готовят "новые лица""

18.10.2019 07:28

В ближайшее время с главными террористами Луганска и Донецка Пасечником и Пушилиным ничего не произойдет. Оба останутся сидеть в своих креслах, так как их нахождение у руля "республик" было согласовано лично с Путиным.

Два главаря, отмечает астролог Влад Росс, пока еще являются гражданами Украины. И именно с ними, как считает российский диктатор, надо будет договариваться официальному Киеву.

"Звезды говорят, что в ближайшие месяцы Пушилин и Пасечник будут оставаться во главе "ДНР" и "ЛНР". Они были подготовлены и поставлены на эти "должности" лично Путиным, чтобы именно с ними договаривалась украинская власть", – заявил Влад Росс в комментарии "Главреду", сообщает Диалог.UA.

По его словам, смена "власти" в "ДНР/ЛНР" может произойти уже весной 2020 года. После проведения выборов на данных территориях. Победу одержат, по прогнозу Росса, совершенно "новые люди". Их, уверяет астролог, сегодня готовят к выборам, и они будут представлять "ДНР/ЛНР". Росс заявил также, что пока ни Пушилину, ни Пасечнику не грозит "мученическая смерть" либо же такой уход из жизни, как был у Захарченко. "Они ничего не знают, а лишь послушно выполняют команды из Москвы", – добавил Росс. Пока оба главаря будут при своих должностях, но уже весной, в случае проведения выборов, их "подвинут". "Новые лица "всплывут" в марте, практически непосредственно перед выборами", - подытожил Влад Росс.