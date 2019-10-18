Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины

18.10.2019 19:34

Подавляющее большинство жителей оккупированного Донбасса, которые в 2014 году поверили речам российской пропаганды и поддержали "русский мир", сегодня разочарованы произошедшим. Их судьбы, города и дома разрушены. Они несчастны и запуганы.

Страшными подробностями жизни в оккупации поделился донецкий Telegram-канал "Вольнодумец", передает Диалог.UA.

Благодарность "русского мира" Наверное все еще помнят, как много обещала российская пропаганда весной 2014 года, сначала крымчанам, а потом и жителям Донбасса. Все российские политики и профессиональные зомбировщики из российских СМИ наперебой кричали о прелестях "русского мира" для тех жителей, которые их поддержат, а фактически предадут свой народ, свою землю, свою историю, свою совесть за 30 серебренников. Обещали все, что угодно: и дешевый газ, которого в России немерено (но почему-то полстраны не газифицировано), и большие российские пенсии, которые все предатели получат просто так, и огромные зарплаты, и бесплатную медицину, и проживать все будут в Москве или Санкт-Петербурге, и дети всех в вузах будут учиться… Ну, короче, рай на земле или в крайнем случае, коммунизм! В принципе, в "Л/ДНР" оно так и получилось, только коммунизм оказался военным! Так чем же обернулись на самом деле льстивые обещания "русского мира" для той части жителей Луганской и Донецкой областей, поверивших пропагандистским обещаниям россиян? Как же отблагодарил "русский мир" коллаборантов и предателей? Конкретный пример выглядит так. Жительница Донецка Мария Николаевна, 55 лет, жила в двухкомнатной квартире, работала бухгалтером в небольшой IT-фирме и периодически подрабатывала еще в малом предприятии. Не супер, но это давало жить безбедно, и даже 2-3 раза в год ездить на отдых в Таиланд, Турцию, Египет и страны ЕС. Но вот весной 2014 года с включением российского пропагандистского рубильника у нее в голове сработал дремавший генетический чип "русского мира". Она как с цепи сорвалась и бегала по всем митингам! Регулярно стояла на площади Ленина в Донецке с плакатом: "Путин-помоги!" и как мантру беспрестанно повторяла: "Путин- приди!". Всем известно, как он помог. После оккупации российские войска сразу же демонтировали и вывезли в Россию примерно 17 украинских предприятий, там установили, запустили в работу и выпускают продукцию. Оставшиеся предприятия были остановлены, новое оборудование вывезено в Россию, старое сдано в металлолом. Все остальное разрушено и разграблено. Работы нет, бизнес уехал, кто остался - разграблен "ополченцами" или работает на россиян. Личные авто, дачи, дома – разграблены, отобраны, слишком несговорчивые хозяева давно покоятся. И у Марии Николаевны тоже не стало работы и запасов нет. Но в октябре 2014 года, когда жители оккупированного Донецка уже поняли все прелести "русского мира" и энтузиазма идти защищать его поубавилось, россияне применили свою излюбленную тактику устрашения мирного населения, опробованную в Абхазии, Осетии, Чечне. Россияне по ночам производили серию обстрелов мирного населения далеко не прифронтового Буденновского района (15-20 км от линии соприкосновения), где жила Мария Николаевна. Погибли мирные люди, было разрушено много домов, в том числе, и дом Марии Николаевны. Но роспропаганда выдала это за "циничные обстрелы украинской ДРГ". Стоп, ДРГ получается по ночам разгуливает по Донецку? А как же комендантский час? Военные патрули целую ночь, блокпосты, "МГБ", "полиция"? Ну и законный вопрос: а почему украинская ДРГ не стреляет по складам боеприпасов россиян, местам их дислокации, местам скопления техники? Зачем им стрелять по мирным гражданам, если город захвачен российскими войсками? Естественно после обстрелов и жертв мирного населения басуринская пропаганда призвала "отомстить за наших граждан" и число идиотов-добровольцев сразу же увеличилось. Попался на лживую пропаганду россиян и 27-летний племянник Марии Николаевны, живший с ней с времен учебы в университете. Так как дом, где они жили, был поврежден и жить стало негде, Мария Николаевна попросилась к подруге на квартиру, а племянник пошел в "ополчение". Но "русский мир" он защищал не долго, через месяц его уже похоронили в г.Брянка Луганской области, откуда он родом. Ну и чего добились все те, кто призывал Путина и российские войска? Они призвали врага в свои дома. Призвали войну, которая полностью разрушил их жизнь. Смотреть сейчас на Марию Николаевну невозможно. Из оптимистичной и жизнерадостной женщины, она превратилась в восьмидесятилетнюю старуху. Жилья нет, работы нет, пенсия "ДНР" 3,5 тыс. деревянных, а ехать в Украину боится, да и видит там только врагов. Изможденное систематическим недоеданием и скорбью лицо, глубочайшая внутренняя депрессия, психическая неуравновешенность из-за пережитого и постоянных стрессов, безнадега и "одиночество – сука!" Так это и есть та пресловутая благодарность "русского мира" коллаборантам и предателям? РS. Если кто-то думает, что это один специально выпяченный факт, то в следующих публикациях можем рассказать: о 14 жителях близлежащего к Донецку села, которые пошли в "ополчение" "ДНР" и уже все лежат вряд на местном кладбище, об макеевской учительнице, которая послала в "ополчение" своего сына офицера-десантника воевать против своих же однокурсников, но погибшего от пули российского командира-мародера, о дончанах, оформивших дачи в конце 90-х под Севастополем, которые отобрал "русский мир" в 2014 году сразу же после захвата Крыма, о российском офицере, снимавшем квартиру у дончанки и "отжавшем" и квартиру, и ее бизнес. Да сколько таких историй и все о кочевниках-завоевателях "русского мира"!