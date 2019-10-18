"Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"

18.10.2019 11:50

В оккупированный Иловайск из России прибыла группа кадровых военных ВС РФ с боевой техникой. На Донбассе ожидается серьезное обострение конфликта.

О прибытии российских военных в Иловайск в Facebook сообщил проект "Миротворец" со ссылкой на информированные источники, передает Диалог.UA.

"Подтвердилась информация о прибытии в оккупированный Иловайск техники и личного состава российских захватчиков", - сообщили в "Миротворце". По данным проекта, оккупанты прибыли в ОРДЛО из Кемеровской области. Речь о военной части № 59361 и о 120-й гвардейской артиллерийской бригаде ВС России.

Какую технику с собой привезли российские вояки, в "Миротворце" пока не сообщили. Однако, стоит отметить, что на вооружении данной бригады есть 152-мм гаубицы "Мста", 220-мм РСЗО "Ураган", установки "Зоопарк" и многое другое. Важно также отметить, что 120-я бригада ВС РФ принимала активное участие в сирийской войне.