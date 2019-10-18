Обстановка на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе: Много машин на «Майорском» и «Марьинке»

18.10.2019 08:11

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 10/70;

«Новотроицкое» — 20/30;

«Гнутово» — 10/10.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне предыдущего дня. В общем вчера через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 10 455 человек и 1145 транспортных средств;

«Марьинка» — 9235 человек и 1470 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8925 человек и 1490 транспортных средств;

«Гнутово» — 4105 человек и 920 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 560 человек.