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Обстановка на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе: Много машин на «Майорском» и «Марьинке»
18.10.2019 08:11
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/70;
«Марьинка» — 10/70;
«Новотроицкое» — 20/30;
«Гнутово» — 10/10.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне предыдущего дня. В общем вчера через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 10 455 человек и 1145 транспортных средств;
«Марьинка» — 9235 человек и 1470 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8925 человек и 1490 транспортных средств;
«Гнутово» — 4105 человек и 920 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 560 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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