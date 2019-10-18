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Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела

18.10.2019 11:09
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Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела

Гибридная армия Российской Федерации не сбавляет обороты, ведя массированные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенных артиллерийских установок калибра 122 мм.

За минувшие сутки, 17 октября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и наемники Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, пишет Диалог.UA.

В сообщении пресс-центра ОС в Facebook подчеркивается, что оккупанты РФ усилили атаку по ВСУ вдоль всей линии фронта. Более того, согласно данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К счастью, за минувшие сутки в результате обстрелов среди украинских военнослужащих никто не пострадал. Кроме того, уже с начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
 
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