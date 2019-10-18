Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы

18.10.2019 19:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы

Бывший лидер группировки "ДНР" россиянин Александр Бородай признался, что известный полевой командир боевиков Арсен Павлов, известный как Моторола, на самом деле погиб в криминальных разборках, а не в результате спецоперации украинских силовиков, передает Donbass.live.
Такое заявление он сделал в эфире российского телеканала "Царьград"
"Я не все могу сказать, но постараюсь сказать так, чтобы было более-менее понятно. С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории разборок с местным криминалом. Киевский режим, на мой взгляд, непосредственного отношения к этому не имеет" - рассказал Бородай.
Напомним, Арсен Павлов был убит в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте дома, где жил командир боевиков, сработало взрывное устройство.
Группировка "ДНР" обвинила в убийстве Павлова украинские спецслужбы.



Теги: Донбасс, криминал, боевик Моторола, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх